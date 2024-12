Dopo il saluto al Napoli Osimhen è tornato a fare quello che sa fare meglio in Turchia: segnare con regolarità e su questo c'erano pochi dubbi. Per il bomber nigeriano sono 10 le reti e cinque gli assist in 13 presenze, numeri che testimoniano il valore elevato del calciatore.

Tuttavia proprio sul più bello è stato costretto a fermarsi per un infortunio alla schiena, con “stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare posteriore destro", lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Proprio la rosea sottolinea come questo periodo lontano dai campi (20 giorni) possa spingerlo a fare delle valutazioni sul proprio futuro.

Ritorno di fiamma per Osimhen: i dettagli

L'attaccante ex Napoli ad Istanbul sta bene ma gli estimatori non mancano e si legge che quindi non è da escludere che qualche top club possa muoversi d'anticipo per prelevare il prodigioso bomber.

Non è un segreto che l'attaccante piace da tempo al PSG e negli ultimi mesi ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, visti i problemi offensivi degli uomini di Luis Enrique. La pista Osimhen PSG si è fortemente riaperta specialmente dopo l'avvistamento dell'agente del calciatore Calenda a Istanbul.

Osimhen durante Juventus-Napoli

Quello che è certo è che le squadre sono a conoscenza che a gennaio possono tentare l'acquisto pagando due clausole: una al Napoli da 75 milioni di euro e una al Galatasaray, sua attuale squadra, per la risoluzione del prestito.

L'ipotesi

La questione è perciò ancora aperta, anche perché il Napoli in questo modo risolverebbe una questione complessa e,si legge,rientrerebbe parzialmente delle ingenti spese fatte nel mercato estivo ed avrebbe liquidità per qualche colpo nel mercato invernale.

