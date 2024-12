Un Catania che non riesce a trovare continuità di risultati e che dopo la sconfitta casalinga contro il Potenza cerca riscatto anche per la delusione dei tifosi, che al termine della gara con i lucani hanno contestato la società.

Mister Mimmo Toscano la sa benissimo, che per non gettare anche questo campionato nell'anonimato e per chiudere questo 2024 nel migliore dei modi domani pomeriggio alle 17,30 al Massimino ci vuole una sterzata contro il Sorrento. Nella conferenza stampa pre gara di questa mattina l'allenatore rossazzurro ha fatto il punto della situazione partendo dall'attuale classifica e dall'infermieria.

Domenico Toscano (ph. Giuliano Spina)

Si deve essere uniti

I ragazzi si sono allenati bene, le ultime prestazioni non sono figlie solo dell'impegno ma anche di altri fattori, da parte di tutti c'è voglia di migliorare la classifica, che non piace a noi e alla gente. Non metto in discussione il loro impegno. Adamonis è indisponibile per un fastidio in settimana e non se la sente di scendere in campo. Giocherà Butano, è un ragazzo aggregato alla prima squadra da diversi mesi ed è cresciuto in questi mesi, avrà questa opportunità. Nessuno può essere contento della classifica e della posizione che occupiamo, stiamo lavorando per migliorarla. Questo è il momento in cui tutti noi dobbiamo essere uniti e dobbiamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. Noi non siamo scappati dalle nostre responsabilità e stiamo lavorando per crescere e dare soddisfazioni ai tifosi. La società sa cosa c'è da cambiare se si vuole fare di più di quanto fatto in questi mesi. Dire che questa squadra non si impegna non lo posso accettare, questi ragazzi possono avere dei limiti ma non manca il loro impegno.

Stoppa resta rigorista

Ci è mancata continuità, siamo stati sulle montagne russe per tanti situazioni, come gli infortuni che abbiamo dovuto gestire. Ora sarà importante la compattezza e migliorare. Per fare un girone di ritorno diverso, sia per risultati che per continuità. Servirà finire al meglio l'anno, perché affrontiamo una squadra libera di testa, energica e in costante movimento. Noi, dal canto nostro, dobbiamo rimanere in partita in ogni secondo. Rigorista? Sarà sempre Stoppa. La società sa cosa occorre cambiare e migliorare, ma non posso dire ora se sarò accontentato al 100%. Certe cose si faranno, siamo tutti qui per un obiettivo. Tutta la squadra può crescere e migliorare, mettendoci più concentrazione e determinazione. Inglese ha recuperato, la crescita di Jimenez mi rende orgoglioso, ma deve sfruttare al meglio le sue doti. Se guardo la classifica, alla squadra potrei dare un 6, ma per le prestazioni credo possa dare un voto più alto, perché in molte partite meritavamo di più.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Catania-Potenza: Adamonis "saponetta", Inglese fa a sportellate