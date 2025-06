Orsolini tentato dall’Arabia: svelata l'offerta dell’Al-Qadsiah al Bologna

Il calciomercato estivo si accende anche in casa Bologna, dove la Saudi Pro League torna a bussare con forza, questa volta per uno dei simboli della squadra emiliana: Riccardo Orsolini. L'esterno offensivo, autore di una stagione straordinaria, è finito nel mirino dell'Al-Qadsiah, club saudita che sta cercando di strappare anche Moise Kean alla Fiorentina.

L'offerta al Bologna

L’offerta recapitata al Bologna e al giocatore è di quelle difficili da ignorare: 25 milioni di euro per il cartellino da versare nelle casse del club rossoblù e ben 10 milioni netti a stagione per il calciatore, che diventerebbe uno dei più pagati tra gli italiani nel mondo.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante non sarebbe convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, preferendo per il momento restare in Europa per proseguire il suo percorso di crescita sportiva.

I numeri di Orsolini

Riccardo Orsolini festeggia dopo il gol all'Empoli (ph. bolognafc.it)

Orsolini, ribattezzato affettuosamente "Orsonaldo" dai tifosi per le sue giocate spettacolari, ha concluso la sua miglior stagione in carriera con 15 gol e 5 assist in 30 presenze in Serie A, a cui vanno aggiunti 2 gol in Coppa Italia. Un rendimento da leader tecnico e carismatico, che lo ha consacrato come uno dei protagonisti assoluti del sorprendente Bologna europeo targato Thiago Motta.

Il club saudita, però, non sembra disposto a mollare la presa: sono previste nuove telefonate nelle prossime ore, con l’obiettivo di far cambiare idea al numero 7 rossoblù. La volontà di Orsolini sarà decisiva, ma le cifre in ballo potrebbero ribaltare le carte sul tavolo.

Con un contratto in scadenza nel 2027 e un valore di mercato in costante ascesa, Orsolini rappresenta una risorsa preziosa sia per il Bologna che per il calcio italiano. L’assalto dell’Al-Qadsiah è un chiaro segnale: anche i club sauditi guardano con sempre maggior interesse ai talenti della Serie A. Il futuro di Orsolini resta incerto, ma una cosa è certa: le prossime ore saranno decisive per il suo destino.