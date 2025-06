La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Michael Folorunsho, e questo scenario apre immediatamente nuovi spiragli di mercato. Il centrocampista classe 1998 rientrerà al Napoli, ma solo formalmente: il club partenopeo non lo considera centrale nel progetto tecnico e punta a cederlo già in questa finestra di mercato. Ed è qui che entra in gioco il Torino, intenzionato ad approfittare della situazione per assicurarsi uno dei profili più interessanti dell’ultima stagione.

Baroni vuole Folorunsho al Torino

Folorunsho, che si è messo in luce per fisicità, dinamismo e capacità d’inserimento, è un pallino di Marco Baroni, suo allenatore ai tempi del Verona. Il tecnico granata lo conosce bene e lo considera il rinforzo ideale per aggiungere muscoli e qualità alla mediana torinista. Non a caso, il Torino si è subito mosso per sondare il terreno con il Napoli, pronto a inserire il centrocampista romano all’interno di una trattativa più ampia.

Folorunsho Verona

Il centrocampista, reduce da sei mesi altalenanti con la maglia della Fiorentina, è in cerca di una nuova tappa in cui confermare la propria crescita e conquistare una definitiva consacrazione in Serie A. Con Baroni pronto ad accoglierlo a braccia aperte, Torino potrebbe rappresentare la destinazione ideale per compiere questo salto. Il club granata è al lavoro per definire i dettagli, con l’obiettivo di chiudere l’affare prima dell’inizio del ritiro estivo.

Maxi affare con il Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tra Napoli e Torino sarebbe già in discussione un maxi-scambio che coinvolge anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic e l’esterno offensivo Cyril Ngonge. In questo contesto, il nome di Folorunsho potrebbe rappresentare una preziosa pedina di scambio per facilitare l’intesa tra le due società. La valutazione fissata dal Napoli si aggira sui 10 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dal Torino, specie se parte di un’operazione strutturata su più fronti e che potrebbe vedere Folorunsho e Ngonge in granata e Milinkovic-Savic in azzurro senza alcun esborso economico da ambo le parti.

Per Folorunsho si tratterebbe della prima vera grande occasione in una piazza ambiziosa come Torino, dove potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista. La trattativa è in fase embrionale, ma gli incastri giusti sembrano esserci tutti.