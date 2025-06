Il Milan ha deciso di rivoluzionare il proprio centrocampo e il primo nome in cima alla lista della dirigenza rossonera per rinforzare la mediana è quello di Samuele Ricci. Il classe 2001 del Torino è ormai a un passo dal vestire la maglia del Diavolo, con un’operazione che potrebbe chiudersi a breve.

Milan ad un passo da Ricci

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’accordo tra le due società è vicino: si lavora su una cifra attorno ai 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che ha già dato il proprio assenso al trasferimento.

Ricci, regista dalle ottime doti tecniche e tattiche, rappresenta un profilo ideale per aumentare il tasso di qualità del centrocampo rossonero, orfano di Tijjani Reijnders, recentemente ceduto al Manchester City. Il Milan ha già definito con il giocatore i termini dell'accordo contrattuale: un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati a presenze e obiettivi.

Samuele Ricci (ph. Image Sport)

Le contropartite offerte al Torino

La trattativa con il Torino non si limita però al semplice trasferimento del centrocampista: le parti stanno discutendo anche la possibilità di includere alcune contropartite tecniche, che verrebbero trattate in operazioni parallele. I granata, infatti, avrebbero mostrato interesse per diversi giocatori del Milan, tra cui Lorenzo Colombo, reduce da una stagione positiva in prestito al Monza, Warren Bondo, giovane centrocampista in rampa di lancio, Filippo Terracciano, arrivato a gennaio dal Verona, e Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano che finora ha trovato poco spazio.

Con Ricci sempre più vicino e altri profili come Xhaka, Jashari e Javi Guerra nel mirino, il Milan dimostra di voler costruire un centrocampo dinamico e competitivo, capace di supportare le idee tattiche di Massimiliano Allegri. Il mercato rossonero entra così nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di tornare protagonista in Italia e in Europa.