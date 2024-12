Le pagelle di Catania-Potenza: Adamonis "saponetta", Inglese fa a sportellate

Una sconfitta davvero bruciante quella subita dal Catania questo pomeriggio al Massimino contro il Potenza. Una prova indecorosa da parte dei giocatori rossazzurri, che prima falliscono le opportunità per segnare e poi prendono due gol da Caturano. Ecco le pagelle del match.

Francesco Di Tacchio soccorso dai sanitari rossoazzurri (ph. cataniafc.it)

Le pagelle del match: Adamonis fa le cose bene e poi crolla, Inglese lavora, ma nessuno lo segue

Adamonis 5: parte bene, ma rovina tutto sul primo gol di Caturano

Ierardi 6: prova a sacrificarsi, ma non riesce a essere incisivo sotto porta

Quaini 6: tra i pochi a tenere unita la squadra quando serve. Inevitabile il crollo fisico dopo quello che ha dato

Anastasio 5: è sempre più in calo nelle prestazioni e rimedia un'ammonizione evitabile. Dall'88' Verna s.v.

Carpani 5,5: prova a saltare l'uomo, ma non trova nessuno pronto a seguirlo. Dal 72' Raimo s.v.

De Rose 6: anche lui mostra grande voglia, ma non riesce a tenere il passo degli avversari e rimedia un'ammonizione stupida

Sturaro 6: la sua presenza si fa sentire e prova ogni tanto il tiro. Dal 64' Inglese 6: fa a sportellate e fa pure sponda, ma inutilmente perché i compagni non lo seguono

Lunetta 5,5: si vede annullare un gol dopo una buona partenza, ma poi cala alla distanza. Dal 45' Castellini 4,5: suo il malintesto sul primo gol

Jimenez 6: prova il tiro, ma non è incisivo come altre volte

Stoppa 6: prova a saltare l'uomo. Il rigore sbagliato potrebbe essere anche segno di arrendevolezza in quel momento del match

Montalto 5,5: prova i movimenti per finalizzare, ma è impreciso. Dal 45' D'Andrea 5: la sua presenza in campo non riesce a dare la spinta giusto nel momento di difficoltà

Toscano 6: non ha alcuna colpa per gli errori dei singoli ed è anche vittima di nuove defezioni delle ultime ore