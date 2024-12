Thiago Motta in conferenza:"La società sa cosa bisogna fare"

Nel positicipo delle 20:45 la Juve affronterà il Monza all'U-Power stadium. Queste le parole di Thiago Motta

La Juventus, in attesa di sapere se recupererà Cambiaso in extremis, sarà ancora in emergenza a Monza: out sicuri sei giocatori. Da Bremer a Cabal, da Douglas a Milik, da Weah a Rohui. “Vediamo se recupera Cambiaso. Douglas avrei anche potuto portarlo, ma voglio solo giocatori al cento per cento a Monza.