La Juventus si appresta ad affrontare il Monza nel posticipo del diciassettesimo turno di campionato, una gara da dentro o fuori per la Vecchia Signora, che in caso di ennesimo passo falso direbbe definitivamente addio a qualsiasi speranza per la vittoria dello scudetto.

L'ennesima assenza

Nella gara dell'U-Power Stadium, Thiago Motta dovrà nuovamente fare a meno di colui che in estate era arrivato a Torino per essere il nuovo faro del centrocampo bianconero: Douglas Luiz.

Il brasiliano, dopo un lungo stop di quasi due mesi, è tornato in campo nel match pareggiato in casa contro il Venezia, giocando per 25 minuti e mostrando sprazzi del suo altissimo tasso tecnico, sfiorando anche un incredibile gol in rovesciata.

Douglas Luiz (ph. Image Sport)

Nonostante l'ingresso contro i lagunari potesse sembrare un piccolo segnale di un giocatore che sta ritrovando una buona condizione, Douglas Luiz si è invece fermato di nuovo e, dopo la mancata convocazione contro il Cagliari in Coppa Italia, salterà anche la trasferta di Monza.

Attorno a lui è scoppiato un vero e proprio caso, in quanto la società bianconera ha comunicato che l'assenza dell'ex Girona contro il Cagliari era parte di un piano di recupero fisico studiato dai preparatori atletici.

Le dichiarazioni della Juventus hanno dunque cercato di celare la realtà, in quanto Douglas Luiz sente ancora dolore ed è costretto a prolungare il proprio calvario, con il disappunto di tutti coloro che speravano finalmente di poter vedere all'opera il brasiliano.

Un acquisto flop

Il centrocampista brasiliano rappresenta finora il più grande rimpianto della campagna acquisti della Juventus, che aveva riposto in lui la speranza di trovare l'uomo in grado di far alzare il tasso qualitativo della mediana.

Arrivato a Torino al termine della preparazione della squadra, dopo aver disputato la Coppa America, Douglas Luiz ha faticato a ritrovare la condizione fisica, mettendo a nudo le proprie difficoltà con prestazioni disastrose, come quella contro il Cagliari.

L'ennesimo infortunio muscolare ora non può far altro che rallentare ulteriormente il processo di crescita ed inserimento nei meccanismi di gioco del brasiliano, che rischia di essere messo sempre più ai margini del progetto bianconero.

Durante la conferenza stampa di vigilia, Thiago Motta ha spiegato come Douglas Luiz non sia al 100%, motivo per cui non verrà portato neanche in panchina a Monza.

