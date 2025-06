L'Inter sta vivendo un momento di transizione con Chivu che ha sostituito Inzaghi. L'allenatore rumeno è attualmente impegnato insieme ai suoi ragazzi nel Mondiale per Club, e dovrà sfidare il Fluminense lunedì 30 alle 21, gara valida per gli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri si sono messi alle spalle la vittoria sul River Plate, partite nella quale potrebbe essere stato segnato il futuro di un calciatore in particolare.

Pio Esposito, che esordio

Il calciatore in questione è Pio Esposito, che ha già un'importante esperienza con lo Spezia, con cui ha realizzato 19 goal e servito 3 assist durante la scorsa stagione. L'attaccante è riuscito a trovare la rete anche durante la sua gara d'esordio con il biscione, rendendosi protagonista della vittoria sulla squadra argentina. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di molti, oltre che aver dato la sensazione a tutto l'ambiente compresa la società di avere un vero e proprio gioiello su cui investire.

Francesco Pio Esposito (ph. Image Sport)

Pedullà non si trattiene su Esposito

In particolare, sono interessanti e schietti i commenti del giornalista Pedullà sul suo canale YouTube

Qual è il senso di andare a prendere Hojlund se hai Pio Esposito? Io non lo trovo. Perché andare a comprare i gioielli degli altri, costosissimi, piuttosto che mettere in vetrina i propri?

