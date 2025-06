L’Inter continua a lavorare con intensità per pianificare il futuro del proprio centrocampo, consapevole della possibile partenza di Hakan Calhanoglu, sempre più vicino a un ritorno in Turchia, destinazione Galatasaray. Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza nerazzurra per il ruolo di regista spunta con forza il nome di Nicolò Rovella, reduce da un’ottima stagione con la Lazio.

Inter su Rovella

Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e poi approdato alla Juventus, ha totalizzato ben 44 presenze stagionali con la maglia biancoceleste tra Serie A (33), Europa League (9) e Coppa Italia (2), dimostrandosi pedina fondamentale nello scacchiere di Marco Baroni. Tuttavia, l’imminente arrivo di Maurizio Sarri potrebbe ridurre lo spazio a disposizione del regista, alimentando così i rumors su una sua possibile cessione.

L’Inter sembra pronta a rompere gli indugi. Sempre secondo Il Messaggero, i nerazzurri sarebbero intenzionati a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro, presentata informalmente tramite gli agenti del calciatore. Un segnale chiaro, che testimonia quanto Rovella sia considerato il profilo ideale per il post-Calhanoglu, grazie alla sua visione di gioco, alla duttilità tattica e alla maturità acquisita nonostante la giovane età.

Manuel Locatelli e Nicolò Rovella durante Juventus-Lazio (ph. Image Sport)

La richiesta di Lotito

Il contratto che lega Rovella alla Lazio scadrà nel giugno 2028 e include una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Una cifra importante, che rappresenta la linea invalicabile imposta dal presidente Claudio Lotito, come confermato dallo stesso patron al Messaggero: “Se lo vogliono, c'è una clausola da 50 milioni. Altrimenti non vendo i migliori”.

In passato era stato valutato anche Adrian Bernabé del Parma, nome seguito con interesse anche per i buoni rapporti tra le due società (vedi i casi Chivu e Bonny). Tuttavia, la pista Rovella è ora la più calda, con l’Inter che potrebbe accelerare già nelle prossime ore per evitare l’inserimento di altri club.

Resta da capire se i vice campioni d’Europa decideranno di colmare il gap economico richiesto dalla Lazio o se cercheranno di convincere Lotito con una formula alternativa, magari con l’inserimento di contropartite tecniche. Occhio al nome di Valentìn Carboni, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro e che al Mondiale per Club è stato decisivo nell'ultima uscita contro Urawa.