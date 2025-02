Il momento in casa Catania continua a essere brutto e la sconfitta contro il Cerignola in trasferta è stata il certificato di ciò. Adesso per gli uomini di Mimmo Toscano si avvicina la delicata e difficile trasferta di Monopoli contro i padroni di casa, altra capolista del girone assieme ai gialloblu pugliesi.

Alla lista degli indisponibili per la prossima sfida si sono aggiunti anche Dalmonte e Montalto, entrambi per una lesione muscolare. Il tecnico rossazzurro durante la conferenza pre gara di oggi ha sottolineato come in sede di mercato si potesse fare di più in attacco, anche se la situazione, anche in merito ai rientri, migliora in difesa.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

Si deve fare di necessità virtù

Se si deve parlare di mercato di riparazione, è evidente che qualcosa in più si poteva fare, specie nel reparto d'attacco: una punta ci avrebbe fatto comodo, nella situazione di emergenza che c'è in questo momento. Il mercato è stato frenato dalle uscite prima, poi dalla non volontà di qualche calciatore di venire a Catania e dalla non volontà delle società di appartenenza di cedere i giocatori con cui prima si erano preso degli accordi e poi sono cambiate le dinamiche. Negli altri reparti sono arrivati dei calciatori che possono dare una mano. Ci aspettavamo qualcosa di più in attacco, non è arrivato, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Dobbiamo stringere i denti in questi quindici giorni in questa emergenza e cercare di recuperare gli indisponibili. C'è una questione di lista, stasera ci riuniremo per fare quella completa e definitiva: poi un calciatore si potrà cambiare. Dobbiamo valutare i tempi di recupero di Sturaro per fare le scelte giuste. Corallo ha giocato domenica, si è battuto, sta meritando il suo impiego e ha delle qualità, come Forti. Castellini? Faccio un grosso in bocca al lupo ad Alessio, se lo merita. Mi ha fatto piacere ricevere la sua telefonata ed i suoi ringraziamenti. Voleva non perdersi questa chance, trattenere un professionista e un ragazzo serio come lui difficilmente puoi farlo se ha queste richieste. Allegretto è pronto. Potevamo fare meglio nel reparto avanzato, in difesa siamo completi con il rientro di Di Gennaro e l'eventuale arretramento di Anastasio. A centrocampo aspetti che ritorni Sturaro e hai preso Frisenna. Davanti in questo momento siamo in grossa emergenza. Non ricordo una conferenza stampa in cui ho detto siamo tutti a disposizione. Rientrando Stoppa, Dalmonte e Montalto - in questo momento avevi bisogno di un attaccante - tra quindici giorni rischi di affollare il reparto. Oggi ci poteva dare una mano un elemento in più in attacco. I fuori lista tranne Monaco non ci sono più, questo è un aspetto positivo.

Si deve trovare la soluzione giusta

Il rifiuto di qualche calciatore di venire al Catania nonostante i rilanci della società, fa pensare che qui deve venire chi vede questo club come un sogno. Non c'è bisogno di chi viene per il contratto. Passo indietro? Non l'ho fatto quest'estate quando tanta gente mi diceva di andar via. Io non mollo mai, lo dice il mio carattere. Non sono d'accordo che la squadra sia stata indebolita, si poteva fare qualcosa di più in attacco. Avevamo l'accordo con Finotto, alla fine la Carrarese ha ceduto Capello. Bisogna tenere duro aspettando i ritorni di Stoppa, Montalto e Dalmonte. Sull'aziendalista si è fatto un poema. Io per aziendalista intendo quando si cerca di tenere unite tutte le componenti. Si può essere non soddisfatti, ma incazzarsi a cosa serve, a risolvere il problema? Devi trovare la soluzione giusta per una squadra che sta dando l'anima nonostante qualcuno dovrebbe rifiatare o deve giocare in ruoli non propri. Castellini è un ragazzo straordinario, che ha avuto un'opportunità, qual è la logica di trattenere un calciatore controvoglia? Tutti vorrebbero la situazione ideale, non c'è mai da nessuna parte. Cerchi di migliorarla, ma incazzarsi non serve a niente. De Paoli? Un calciatore molto dinamico e tecnico, gli piace legare il gioco. Per caratteristiche è simile a Dalmonte.

