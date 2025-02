Nelle ultime sessioni di mercato sembra che si sia invertita la rotta: se prima i migliori talenti della Fiorentina passavano alla Juve, ora le stelle in cerca di riscatto fanno il percorso opposto.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato su un calciatore trasferitosi dalla Juve alla Fiorentina.

Vi racconto la vera storia di Moise Kean, che non vedeva l'ora di scappare dal suo vecchio allenatore. La resa di Kean di vede con i numeri, la Fiorentina ha fatto un grande affare se parliamo di cifre. Quando la Juve ha preso Kean a 40 milioni era un investimento per il futuro, affiancato da altri 75 milioni spesi per Vlahovic.

Il primo e il secondo anno vanno male, il terzo entra in rotta di collisione e a Dicembre 2023 chiede di andare via a tutti i costi. Su di lui c'erano tre club, il Monza di Palladino, la Fiorentina e l'Atletico di Madrid, afferma che non vuole rinnovare con un allenatore che non lo vuole.

Il suo prezzo era andato sotto lo zero durante la gestione di Allegri, adesso vale oltre 50 milioni. Palladino che lo voleva al Monza lo richiede per la Fiorentina e con lui gioca un calcio moderno in cui si trova benissimo e si vede con i gol, ma le qualità le ha sempre avute e adesso ha trovato un vero allenatore. Questa è la vera storia di Kean.