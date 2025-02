Fiorentina-Inter, Zazzaroni: "Partita falsata, un'autentica stramberia. Un regolamento che..."

Finalmente ieri si è recuperato il famoso “Fiorentina-Inter”, sospesa e poi rinviata lo scorso 1° dicembre per il malore avuto da Bove, con l'Inter che è incappata in una pesante sconfitta per 3-0 con i gol di Ranieri e la doppietta di Kean a decidere il match. Il direttore de “Il Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni, ha commentato il match del “Franchi” parlando di “gara falsata”.

Edoardo Bove (ph. Image Sport)

Fiorentina-Inter, il commento di Zazzaroni

"Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno. Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi per il caso Bove e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia. Altro che ‘Viola in emergenza’, come ha detto Compagnoni in telecronaca, l' Inter e ovviamente la Fiorentina non hanno alcuna responsabilità".

"È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa. Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre, ovvero Martinez Quarta (tornato in Argentina), Kayode (Brentford), Ikoné (Como), Kouame (Empoli) e Biraghi (Torino). E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio. Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro hanno già esordito in campionato. Ulteriore aspetto ridicolo: per una questione statistica, il sito della Lega Serie A presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino".

Fiorentina-Inter, il tabellino del match

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (43' s.t Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Caprini, Harder, Rubino. All.: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (24' st Dimarco); Dumfries, Frattesi (37' st Asllani), Calhanoglu (24' st Barella), Mkhitaryan (24' st Arnautovic), C. Augusto (37' st Taremi); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15' s.t Ranieri, 23' s.t Kean, 44' s.t Kean

Ammoniti: Kean (F)