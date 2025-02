Si è concluso nella serata di ieri il calciomercato, che per il Catania ha registrato dei movimenti sia in entrata che in uscita che hanno fatto un po' storcere il muso ai tifosi rossazzurri, delusi anche quest'anno dall'andamento della squadra in campionato, se si eccettua il cammino che i rossazzurri hanno avuto dalla prima giornata, nella quale pareggiarono a reti bianche contro il Sorrento, fino al pareggio in rimonta a Foggia negli ultimi minuti.

Le operazioni in uscita

Vediamo le operazioni in uscita. Senza ombra di dubbio quella più dolorosa è stata rappresentata dal passaggio di Alessio Castellini al Pisa, club di serie b che lotta per tornare dopo oltre 30 anni di assenza nella massima serie. Il difensore è stato quindi ceduto ai nerazzurri della torre pendente a titolo temporaneo con opzione e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Castellini in due stagioni e mezzo di militanza con la maglia del Catania ha totalizzato 110 presenze e 7 gol, alcuni dei quali determinanti per la conquista lo scorso anno della Coppa Italia di Serie C.

Un altro addio eccellente è quello del catanese Francesco Rapisarda, che si trasferisce al Latina dopo essere stato messo fuori rosa. Il suo passaggio ai nerazzurri pontini avviene dopo la risoluzione del contratto. Per lui in maglia rossazzurra 56 presenze e 7 gol.

Una cessione a titolo definitivo è quella di Niccolò Zanellato al Lecco. Il centrocampista rossazzurro ha totalizzato nella scorsa stagione 17 presenza con la maglia del Catania.

Una sola operazione in entrata

L'operazione in entrata è stata quella di Andrea De Paoli, attaccante giunto dal Giugliano a titolo temporaneo, ma con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo. Nato a Genova il 6 agosto 1999, dopo aver completato la crescita calcistica nei settori giovanili del Genoa, del Brescia e della Ternana, l’attaccante ha debuttato in ambito professionistico con la Sambenedettese. Ha collezionato 15 presenze in Serie B con l’Ascoli. In C, ha indossato anche le maglie del Rieti, della Cavese, del Monopoli e del Siena.

