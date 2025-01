Incredibile prova di forza del Napoli di Antonio Conte, che sbanca Firenze con un netto 0-3, approfittando degli svarioni difensivi della Fiorentina. I partenopei sugli scudi: Neres-McTominay e Rrahmani monumentali. Della partita non ha parlato Antonio Conte, il quale come spiegato dal responsabile della comunicazione del Napoli, non lo ha fatto per la scomparsa del piccolo Daniele. Di seguito le parole di Stellini in conferenza stampa, raccolte da Tutto Napoli.

Le parole di Stellini sulla vittoria

Vittoria molto importante per molti aspetti. Il primo perchè giocavamo su un campo difficile contro una squadra molto forte, il secondo perchè giocavamo con qualche defaillance. Siamo molto contenti e vogliamo ringranziare tutto il gruppo lavoro che ci ha permesso questa vittoria nonostante qualche assenza. Ci portiamo grande energia da questa vittoria, i ragazzi devono essere molto orgogliosi. Però la strada è ancora lunga, il percorso è pieno di ostacoli e la maturità che la dovremo sentire adosso partita dopo partita. C'è ancora tanto da lavorare

Scott McTominay (ph. Image Sport)

Le parole di Stellini sulla differenza con l'anno scorso

Eravamo consapevoli di ricostruire qualcosa di importante. Il merito va ai ragazzi che dal primo giorno hanno dato grande disponibilità. Non facciamo paragoni col passato, i ragazzi ci seguono e oggi lo hanno dimostrato

Su Spinazzola

Abbiamo tanti giocatori, non avendo tante partite non è facile farli ruotare e ultizzarli tutti. Per questo bisogna fare tanti complimenti a questi ragazzi: Juan Jesus, Spinazzola e Rafa Marin anche. Spinazzola è cresciuto in quel ruolo, non è ruolo nuovo. Crediamo nei nostri ragazzi, diamo a loro dei ruoli che svolgono alla grande. Questo ci dà grande orgoglio

