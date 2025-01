Incredibile prova di forza del Napoli di Antonio Conte, che sbanca Firenze con un netto 0-3, approfittando degli svarioni difensivi della Fiorentina. I partenopei sugli scudi: Neres-McTominay e Rrahmani monumentali. Della partita ha parlato anche il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole, raccolte da Firenze Viola.

Degli arbitri non parlo. Gli errori fanno parte di questo gioco. Non ho visto gli episodi e non li posso commentare. Loro sono una grande squadra e gli faccio i complimenti. Loro sono stati cinici, ci hanno castigato sui nostri errori. Nella parte centrale hanno avuto maggiormente il pallino del gioco. Nel secondo tempo mi dispiace per il rigore e per il terzo gol. Ci hanno tagliato le gambe. Partite che ci fanno crescere. Adesso resettare e pensare alla prossima gara