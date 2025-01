Incredibile prova di forza del Napoli di Antonio Conte, che sbanca Firenze con un netto 0-3, approfittando degli svarioni difensivi della Fiorentina. I partenopei sugli scudi: Neres-McTominay e Rrahmani monumentali. Le pagelle del match.

Le pagelle della Fiorentina

De Gea: 6. Esente da colpe in occasione dei gol del Napoli. Si fa trovare pronto quandi chiamato in causa.

Moreno: 4.5. Conduce una partita attenta. Poi il disastro…un'ingenuità colossale che regala il rigore agli azzurri. Dal 59' Colpani: 5.5. Si vede pochissimo, tocca pochi palloni

Comuzzo: 5. Conduce una partita eroica su Lukaku, non concendogli praticamente nulla. Poi però commette un errore ingenuo sul controllo che regala un pallone solo da mettere in rete a McTominay

Ranieri: 5. Troppo leggero in marcatura in occasione del gol di Neres. Impreciso in impostazione

Parisi: 5. Neres fa il bello e il cattivo tempo sul suo lato. Ampiamente insufficiente. Dal 59'Gosens: 6. Prova sufficiente, sfiora il gol con un colpo di testa pericoloso.

Adli: 5.5. Meno bene del solito. Soffre la fisicità del centrocampo del Napoli e non riesce a dettare i tempi di gioco con il consueto ordine. Dal 79' Cataldi: sv.

Mandragora:5.5. Anche lui come il centrocampista francese non riesce a trovare i tempi e le giocate giuste. Dal 73' Richardson: 6. Non ha occasioni per mettersi in mostra.

Dodo': 5. Spinge ma non con la consueta facilità, si vede meno del solito.

Beltran: 5.5. Nota positiva della Fiorentina. Si fa vedere ed è propositivo, solo due interventi prodigiosi di Meret e Rrahmani gli nega la gioia del gol. Dal 79' Kouame: sv.

Sottil: 5.5. Prova qualche giocata e soluzione personale ma spesso è impreciso.

Kean: 5.5. Non la serata migliore per lui. Gli viene annullato un gol che poteva cambiare le sorti del match. Vede recapitarsi pochi palloni, viene agilmente contenuto dalla difesa.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Le pagelle del Napoli

Meret: 7. Ancora una volta prodigioso con due salvataggi incredibili. Certezza.

Di Lorenzo: 6. Attento e ordinato, contiene le scorribande avversarie.

Rrahmani: 7. Un muro. Tiene botta contro Kean senza patemi. Salva un gol fatto immolandosi davanti la porta. Eroico

Juan Jesus: 6.5. Anche lui molto attento e ben posizionato. Non si fa trovare impreparato.

Olivera: 6.5. Altra grande prova del laterale del Napoli, che trova anche il gol ma viene annullato per fuorigioco. Dal 89' Raspadori: sv.

Lobotka: 6.5. Detta i tempi e ammininistra con la consueta maestria. Indispensabile per questo Napoli. Leader. Dal 89'Gilmour: sv.

Anguissa: 7. Incursore o mediano cambia poco è comunque dominante. Conte lo sta plasmando in un centrocampista totale.

McTominay: 7. Un gigante. Lotta, recupera e si inserisce. Arriva il quarto gol del suo campionato. Uno dei migliori acquisti degli ultimi anni.

Neres: 7.5. Indiavolato. Non c'è verso di fermarlo, realizza un gol di assoluta qualità e ne sfiora anche un altro. Dal 86' Ngonge: sv.

Lukaku: 6.5. Con Comuzzo non ha vita facile, si vede poco. Si sblocca dal dischetto. Dal 72' Simeone: 6. Non ha occasioni per mettersi in mostra

Spinazzola: 6. Avvio molto titubante, poi cresce con il passare dei minuti. Prova sufficiente. Dal 86' Mazzocchi: sv.

Scott McTominay (ph. Image Sport)

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Juventus-Milan: Koop-Vlahovic steccano, Musah cambia il match