Non c'è pace per la Juventus, che dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana rimediata contro il Milan, deve far fronte all'ennesima brutta notizia di una stagione già di per sé molto complicata.

L'annata bianconera ha infatti visto registrare una quantità di infortuni incredibile, in primis quelli al legamento crociato di Bremer e Cabal, ma anche quelli muscolari di Nico Gonzalez, tornato proprio in questi giorni, e Conceição, che dovrà sottoporsi ad accertamenti dopo lo stop rimediato a Riad nel riscaldamento. Per il portoghese, ad ora, non si teme nulla di grave.

Il nuovo infortunio

A tenere banco in casa bianconera è invece una pesante ricaduta di chi si pensava sarebbe potuto tornare a breve: Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è infatti fermo da giugno per un problema al ginocchio e sembrava essere prossimo al rientro a gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli ha riportato un nuovo infortunio, questa volta al polpaccio, che complicherà molto il suo rientro in squadra.

Arkadiusz Milik (ph. Image Sport)

Milik infatti stava svolgendo un percorso di preparazione atletica per tornare in forma, iter che verrà bruscamente interrotto e che prolungherà il calvario del polacco ancora per qualche settimana.

