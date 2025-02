Un nuovo pareggio per 1-1 per il Catania, questa volta allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura contro il Team Altamura, per effetto dei gol al 24' di Leonetti su calcio di rigore per i padroni di casa di Jiménez per i rossazzurri allo scadere del primo tempo, lascia molto amaro in bocca per i rossazzurri, condizionati nella ripresa, aperta con il piglio giusto, dall'infortunio di Guglielmotti, da un rigore non concesso e infine dall'espulsione di Stoppa, appena rientrato dopo l'infortunio.

Ai microfoni di Telecolor ha parlato il vicepresidente Vincenzo Grella, che è partito sottolineando come il match si dovesse vincere e come gli errori arbitrali abbiano condizionato la partita.

Ross Pelligra e Vincenzo Grella (ph. cataniafc.it)

Siamo stufi, le immagini parlano chiaro

Abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere, mi sono presentato qui per esternare di forza e di rabbia per l'ennesima volta una decisione arbitrale che va contro il nostro club e siamo stufi. Ho sentito ora il presidente, abbiamo cercato sempre di parlare tramite i canali corretti. Si vede che essi non portano a niente e la nostra frustrazione e delusione sono al limite. Questo clbu investe milioni di euro e vogliamo essere tutelati. Io sono stufo, ma veramente stufo e arrabbiato per la presunzione e per la mancanza di rispetto al nostro club. Abbiamo le immagini che fanno chiaramente un rigore nettissimo e un'espulsione che mi lascia senza parole. Volevo trasmettere questo messaggio perché veramente siamo stufi e non ce lo possiamo più permettere di avere questi torti che hanno fatto sì che il nostro club perdesse tantissimi punti. Purtroppo quando si entra in questo tunnel di infortuni si deve avere sempre la forza di cercare di recuperare dei calciatori per le partite e si va incontro a dei rischi che noi cerchiamo in tutti i modi di limitare. Però purtroppo ci sono dei fatti e non possiamo nasconderci dietro a questa cosa di non avere la rosa a completa disposizione e dobbiamo metterci lì a trovare il modo che questo accada sempre di meno.

Oltre 10 punti persi

Quando si devono prendere delle decisioni in un stagione non è mai semplice, però dobbiamo fare fronte il prima possibile per trovare una soluzione tutti insieme, perché c'è sempre una condivisione di responsabilità e chi se le deve assumere lo deve fare per il bene del club. E' inutile puntare il dito contro un professionista in questo momento. Ma non va bene, il presidente non è contento, io sono molto arrabbiato e frustrato dalla situazione e dobbiamo trovare una soluzione. Oggi era una partita da vincere, con qualche uomo in meno c'era la possibilità di vincere. Poi quando troviamo queste situazioni che possono incidere e cambiare il destino di una gara come facciamo a non dire mai niente? Chi ho pensato a lungo prima di presentarmi qui, penso alla mia presenza e vuole dire che siamo al limite della pazienza. Vogliamo essere rispettati e troveremo il modo di farci rispettare con le buone o con le cattive. Bisogna raffreddare un po' gli animi e la nostra frustrazione per avere poi lucidità per prendere certe decisioni e proseguire il nostro lavoro. Stiamo parlando di più di 10 punti persi, non ne possiamo più e siamo stufi. La nostra classifica avrebbe tutto un altro aspetto in questo momento, poi aggiungiamo tutto il resto. Intanto un passivo di almeno 10 punti voglio vedere se a qualsiasi squadra non crea un danno.

LEGGI ANCHE: Team Altamura-Catania, i convocati: out Anastasio, rientra Stoppa