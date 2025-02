Archiviato il pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti al Massimino domenica scorsa contro la Casertana, il Catania si appresta a tornare in campo domani pomeriggio alle 15 in trasferta contro il Team Altamura allo stadio Tonino D'Angelo.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

Rientra Stoppa

Dopo la conferenza stampa tenuta ieri mister Mimmo Toscano deve fare a meno di Armando Anastasio, che dovrebbe stare fermo per 2-3 settimane a causa di un problema all'adduttore, ma al contempo recupera Matteo Stoppa dopo la lunga assenza. Anastasio si aggiunge alla lista degli indisponibili, che comprende Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta e Sturaro. Nel frattempo i tifosi si augurano una pronta reazione domani pomeriggio sul campo dei pugliesi, che a inizio stagione erano andati molto a rilento.

L'elenco dei convocati completo

Di seguito ecco i convocati per la sfida di domani:

3 Alessandro Celli

5 Dario Del Fabro

6 Francesco De Rose

7 Francesco Di Tacchio

9 Roberto Inglese

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Andrea De Paoli

12 Damiano Butano

13 Alessandro Farroni

16 Alessandro Quaini

17 Gregorio Luperini

19 Alessandro Raimo

20 Giulio Frisenna

21 Matteo Stoppa

24 Ertijon Gega

32 Adriano Montalto

38 Clarence Corallo

44 Davide Guglielmotti

57 Andrea Dini

63 Andrea Allegretto

68 Mario Ierardi

