Zazzaroni: "Scudetto? Se dovesse vincerlo la Juve, Inter e Napoli si ammazzano. Marotta si..."

La 26^ giornata del campionato di Serie A ha determinato il sorpasso in classifica dell'Inter sul Napoli con i nerazzurri che si sono portati al comando con un punto di vantaggio sui partenopei ma sabato 1° marzo al “Diego Armando Maradona" si giocherà il big match Napoli-Inter che potrebbe dire molto in chiave scudetto. Nella puntata di ieri sera di “Pressing” si è discusso molto della lotta scudetto con il direttore de “Il Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni, che ha parlato di un possibile ritorno della Juventus nella corsa al tricolore.

"Juve in lotta per primo posto? Non è neanche una domanda lecita. Se vince la Juve, Inter e Napoli si ammazzano. Marotta si butta nel...Cambio di Thiago? No, non lo vedo. Siamo bipolari, dopo Eindhoven fallimento totale, ora ha vinto con un Cagliari inguardabile senza grinta".