L’Inter continua a pianificare il futuro della propria difesa. Dopo l’ottima operazione Pavard, i nerazzurri guardano ancora in casa bavarese per trovare un rinforzo adatto a sostituire Francesco Acerbi, spesso fermato dagli infortuni in questa stagione.

L'Inter guarda in casa Bayern Monaco

L'Inter potrebbe sostituire Francesco Acerbi al termine di questa stagione essendo l'ex Lazio in scadenza di contratto. Nerazzurri che guardano in casa Bayern Monaco, esattamente come successo due anni fa con Benjamin Pavard.

Pavard Inter

Il nome finito nel mirino è quello di Ito, arrivato in estate dallo Stoccarda con grandi aspettative, non ha trovato spazio nella rosa del Bayern, accumulando solo pochi minuti in Bundesliga. Il difensore, tuttavia, possiede caratteristiche interessanti: fisico imponente, abilità nel gioco aereo e duttilità, potendo ricoprire sia il ruolo di centrale che di braccetto di sinistra, proprio come Acerbi. Questo lo renderebbe un profilo strategico per la rosa di Simone Inzaghi.

Con una difesa che ha già visto l’inserimento positivo di Pavard e Bisseck, l’arrivo del giapponese potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per garantire continuità e solidità alla retroguardia interista.

Le cifre dell'affare

L’Inter potrebbe tentare di convincere il Bayern con una formula di prestito oneroso, coprendo la quota di ammortamento del cartellino, con un obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi. Attualmente non sono ancora stati avviati contatti ufficiali tra le due società, ma il nome di Ito rimane nella lista dei potenziali rinforzi per il prossimo mercato estivo.

Leggi l'attacco di Alvino all'Inter