Dopo gli acquisti di Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus si prepara ad affrontare la perdita di una delle stelle più in importanti della squadra. La Juventus è infatti pronta a dire addio ad uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, Andrea Cambiaso.

Andrea Cambiaso (ph. Image Sport)

L'offerta

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per il terzino bianconero è infatti pronta un'offerta irrinunciabile del Manchester City, che supererà ampiamente i 60 milioni di euro. Il calciatore, molto legato all'ambiente bianconero, gradirebbe comunque la destinazione inglese e non opporrebbe resistenza alla cessione.

La Juventus non aveva intenzione di rinunciare ad uno pilastro come Cambiaso ma, di fronte ad una somma da capogiro offerta dal City, ha interesse ad effettuare la cessione.

Cambiaso Juventus

Le alternative

Con l'arrivo di Alberto Costa i bianconeri hanno messo a punto la fascia destra ma con l'addio di Cambiaso la società sarà costretta a tornare sul mercato per acquistare un terzino sinistro.

L'assenza di Cabal porterebbe infatti il solo Rouhi a militare nel versante mancino, un giocatore che peraltro ha dimostrato di non essere pronto per giocare in pianta stabile. La cessione di Cambiaso di certo porterà grossi introiti economici ai bianconeri, che potranno tuffarsi sul mercato per trovare valide alternative.

