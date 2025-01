C'è grande trepidazione in vista della super sfida della 21esima giornata di Serie a fra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, dato che si tratterebbe di un remake tra l'altro molto vicino della rocambolesca partita di Supercoppa in Arabia.

Nella penisola asiatica a spuntarla è stata la squadra di Sergio Conceiçao, che però a Torino dovrà vedersela con un problema che può andare ben oltre le sue capacità da allenatore, ovvero gli infortuni.

Grande emergenza per il Milan contro la Juventus

Sì, perché nell'ultima sfida di campionato contro il Como, sono usciti anzitempo dal rettangolo di gioco Malick Thiaw e Christian Pulisic. I due nella giornata di oggi sono stati sottoposti agli esami di rito assieme anche ad Alvaro Morata per evidenziare possibili lesioni.

Dagli esami sembra trattarsi solo di affaticamenti, ma è comunque troppo poco il tempo per recuperare per la sfida di cartello di questa giornata, considerando anche che mercoledì 22 il Milan sarà di nuovo in campo contro il Girona in Champions League.

Cristian Pulisic contrastato da Alexis Mac Allister in occasione della rete al Liverpool (ph. Image Sport)

Quesito per il Milan in attacco contro i bianconeri

Di conseguenza, l'allenatore portoghese dei rossoneri sarà costretto a schierare un tridente di attacco abbastanza atipico per la sua squadra, che vedrà Jimenez scalare sulla linea degli attaccanti. Di seguito la probabile formazione del Milan contro la Juventus:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Leao, Reijnders, Jimenez; Abraham.

