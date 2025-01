Capuano: "Inter-Bologna? Gli interisti si lamentano dell'arbitro Pairetto. Spesso buttarla..."

Ieri si è completata la 19^ giornata del campionato di Serie A con Inter-Bologna che ha completato il quadro dei match rinviati per la Supercoppa con la partita che si è conclusa con il punteggio di 2-2. Sul match di “San Siro”, però quello che fa discutere è l'arbitraggio del signor Pairetto della sezione di Nichelino con entrambe le squadre che si sono lamentate della direzione del direttore di gara. A tal proposito ne ha parlato sul proprio profilo X il giornalista sportivo, Giovanni Capuano.

"Gli interisti si lamentano dicendo di essere stati penalizzati da Pairetto. Gli altri sostengono che l’Inter è stata favorita nel gol del pareggio. La sostanza è che l’arbitraggio non ha per nulla inciso sul risultato di Inter-Bologna ma viene più facile buttarla in caciara".