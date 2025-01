La Juventus ha da tempo messo in cima alla propria lista di priorità l'acquisto di almeno un difensore centrale in grado di sopperire all'infortunio di Bremer e all'addio di Danilo.

Tra gli obiettivi principali di Cristiano Giuntoli ci sono sicuramente David Hancko del Feyenoord, la cui complicata ed onerosa trattativa potrebbe essere procrastinata a giugno, Antonio Silva del Benfica, giovane promessa in rotta con il club di Lisbona, e Ronald Araujo, uruguaiano in forza al Barcellona.

Ronald Araujo (ph. Depositphotos)

Il nome più gettonato

Proprio il centrale blaugrana sembra essere l'obiettivo più vicino alla Juventus in queste ore. Complice un grave infortunio rimediato in Copa America, Araujo è stato per lunghissimo tempo fuori dai campi e vuole garanzie di minutaggio per tornare al top.

L'uruguagio ha inoltre un contratto in scadenza a giugno 2026 e il Barcellona vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Araujo ancora non ha ricevuto un'offerta formale dai catalani, complice la disastrosa situazione economica del club.

L'offerta di Giuntoli

Pur avendo dato la propria priorità al Barcellona, il classe 1999 non ha chiuso le porte ad un addio a gennaio. In questa situazione si è inserita la Juventus, che vorrebbe regalare un top player come Araujo a Thiago Motta.

Il giocatore avrebbe fatto intendere a Giuntoli di gradire la destinazione bianconera, dando la propria disponibilità ad un trasferimento immediato a Torino.

Raggiunto un accordo di massima con l'uruguagio, i bianconeri ora devono superare l'ostacolo Barcellona, che ha estremo bisogno di introiti economici.

Come riportato da Fabrizio Romano, Giuntoli sta dunque imbastendo una trattativa che parta dalla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe ai blaugrana di monetizzare sicuramente dalla cessione del difensore.

Nonostante i bianconeri preferirebbero ingaggiare Araujo attraverso un'offerta di prestito con diritto di riscatto, la Juventus è pronta a fare un importante sforzo economico per acquistare un centrale di caratura internazionale, in grado fornire solidità ed esperienza.

