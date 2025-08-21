Dalla Juve all’Inter, il centrocampista cambia maglia: si chiude a 33 milioni

Il centrocampista passa dalla Juve all’Inter: il colpo di mercato è incredibile, affare da 33 milioni di euro.

I tifosi di Juventus e Inter si attendono qualche colpo di fine mercato da parte delle due squadre. I bianconeri cercano soprattutto dei rinforzi a centrocampo e pare che anche i nerazzurri si stiano concentrando sull’innalzare il livello della mediana. Tra i due club non ci sono stati contatti per eventuali scambi e molto probabilmente non ci saranno fino al giorno del ‘gong’, fissato per il prossimo 1 settembre.

Nelle scorse settimane si era parlato di un tentativo della Juventus per Frattesi, mentre qualche indiscrezione ha parlato di un possibile interessamento dell’Inter per Nico Gonzalez. Rumors che però sono rimasti tali, così come quelli che riferivano di una sfida tra bianconeri e nerazzurri per Jadon Sancho (che pare ormai molto vicino alla Roma).

Tuttavia proprio nelle ultime ore si sta facendo largo un’ipotesi clamorosa: l’Inter, infatti, sta seriamente pensando di regalare a Cristian Chivu un centrocampista che per molti anni ha vestito la maglia della Juventus e che ora milita in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia.

Dalla Juve all’Inter, colpo clamoroso: si può chiudere

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista dell’OM e della Nazionale francese protagonista nella scorsa stagione con 10 reti in 29 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Stando a quanto riportato dai media transalpini il Marsiglia ha messo in vendita l’ex Juve: la violenta lite con il compagno di squadra Rowe nel post partita contro il Rennes ha fatto scattare la sanzione disciplinare da parte del club, che ha deciso di metterlo fuori rosa.

Nonostante un contratto fino al 2026, quindi, Rabiot è costretto a cercarsi una nuova squadra. Il ritorno in Italia potrebbe essere la soluzione più gradita al giocatore: Sport Mediaset rivela che il Milan ha fatto un sondaggio ma il club più interessato all’ex bianconero è proprio l’Inter. I nerazzurri, come detto, hanno bisogno di un centrocampista e vorrebbero provare a trattare con l’OM per ottenere Rabiot a un prezzo conveniente.

Il Marsiglia, per il momento, spara alto: i francesi chiedono 33 milioni di euro per l’ex giocatore di Juve e PSG. Marotta e Ausilio vogliono abbassare questa cifra e sono al lavoro per arrivare a un accordo anche con Rabiot. Il centrocampista della Nazionale francese percepisce attualmente 3.5 milioni di euro che possono arrivare a 5 con i bonus.