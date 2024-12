La Juventus nella gara interna contro il Venezia ottiene l'ennesimo pareggio stagionale, confermando la propria altalenanza e non riuscendo a confermare quanto di buono fatto col Manchester City.

Il caos tra Vlahovic ed i tifosi

Nella serata dello Stadium, oltre alla prestazione insufficiente dei bianconeri, è andato in scena un vero e proprio caos tra Vlahovic ed i propri tifosi. Il serbo, in occasione del gol su rigore, ha reagito esultando in maniera polemica di fronte ai fischi dei propri sostenitori.

Al termine del match, la situazione è addirittura peggiorata: quando i giocatori bianconeri si sono recati sotto la curva sud, sentendo i cori dei tifosi, Vlahovic ha nuovamente reagito, provocando la rabbia degli ultras bianconeri che lo hanno bersagliato con insulti. Il serbo ha preso la via degli spogliatoi, rispondendo ironicamente alla furia dei tifosi.

Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

Le dichiarazioni di Thiago Motta

I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni, ma il giocatore è il primo che vuole cambiare le cose e vincere. Certe cose succedono, non è la prima volta e non sarà l'ultima. Noi dobbiamo essere uniti e continuare ad andare avanti, per il bene della Juve. Tutti vogliamo cambiare questa situazione, ma i tifosi hanno tutta la libertà di esprimere il loro pensiero e le loro emozioni. Quanto a noi, è il momento di rimanere uniti., Vogliamo migliorare e non rimanere dove siamo. Dobbiamo andare avanti anche dopo l'1-0, giocare per chiudere la partita e non gestirla, pensando che piano piano passa il tempo.

E ora?

Se la situazione contrattuale del serbo era già in bilico da tempo, questo episodio può portare ad una vera e propria rottura definitiva tra l'ex Fiorentina e la Juventus. Con il mercato di gennaio alle porte, non è dunque da escludere che la società e Vlahovic decidano di separarsi.

