La Juventus, impegnata nell'anticipo delle 20,45 contro il Venezia, è chiamata a tornare al successo che, in campionato, manca da più di un mese. Contro i lagunari Thiago Motta è pronto a schierare nuovamente Teun Koopmeiners, che sta vivendo un ottimo periodo di forma.

L'allenatore ex Bologna, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha sottolineato la sua stima nei confronti di Koopmeiners, ribadendo l'imprescindibilità dell'olandese.

"Per noi è fondamentale per tutto, perché sa fare tutto e nel modo in cui lo fa. A me piace vedere tante cose di un giocatore, a me piace vedere il suo linguaggio del corpo e il linguaggio del corpo, se fate attenzione a Koopmeiners in campo, è fantastico. È un numero 10. Se andate a vedere il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Se andate a vedere le azioni che fa nella difficoltà ancora lì lo fa in un modo fantastico e non ci sono lamentele, va in avanti, fa quello che deve fare e non vengo certo io a scoprire il grande giocatore che è. Perché veramente l’ho visto già negli anni, quindi per questo quando dico che è difficile togliere un giocatore così dal campo è per tante ragioni, è per tanti motivi che alla fine lui rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra”.