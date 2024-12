La gara interna contro il Venezia di Di Francesco ha certificato come la vittoria di mercoledì contro il Manchester City non sia stata sufficiente a dare una scossa alla stagione dei bianconeri. Nel match dello Stadium, la Juventus ha replicato molti degli errori visti nei tempi recenti, sintomo che in casa bianconera qualcosa non funziona.

La gara

Dopo il vantaggio di Gatti, la squadra di casa non è riuscita a chiudere il match, subendo le iniziative di un Venezia che, nonostante l'ultimo posto in classifica, non è mai sembrato sopraffatto dalla superiorità tecnica dei bianconeri.

Gatti Juventus

La Juventus è sembrata incapace di velocizzare la manovra, utilizzando il possesso palla in maniera lenta e sterile, senza riuscire ad impensierire la retroguardia ospite. Durante la gara, in più di una situazione la tifoseria ha rumoreggiato di fronte ad una ripartenza che, anziché concretizzarsi con un passaggio in verticale, si fermava sul nascere con passaggi orizzontali o arretrati.

Il gioco della squadra, anche per via di un Koopmeiners in serata no, è sembrato unicamente basarsi sull'utilizzo degli esterni e della loro capacità di creare superiorità numerica saltando l'uomo. Il Venezia, abile a raddoppiare Yildiz, Weah e successivamente Conceição, ha dunque potuto limitare la pericolosità dei bianconeri, che nuovamente non sono stati in grado di creare occasioni da rete.

Le mancanze di Thiago Motta

La mancanza di geometrie e la lentezza della manovra juventina sono la dimostrazione di come Thiago Motta ancora non sia riuscito a trovare la giusta chiave per imprimere la propria impronta sul gioco bianconero.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Le disattenzioni difensive della squadra, come quella di Savona in occasione del pareggio di Ellertsson, hanno poi contribuito alla serata nera della Juventus, che per pochissimo non è incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato.

Una prestazione ingiustificabile, specialmente contro il fanalino di coda della Serie A, che inchioda Thiago Motta e la squadra, rei di non essere all'altezza del blasone di una società come la Juventus. I tifosi, abituati a vincere, hanno ormai esaurito la pazienza e, di fronte all'ennesima prova disastrosa, hanno aperto una contestazione.

LEGGI ANCHE: Juventus, è rottura totale tra Vlahovic e i tifosi