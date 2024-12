Milan, chiusi i rinnovi di due top player: si attende solo l'ufficialità. Le cifre

Sebbene il clima non sia dei migliori, con la contestazione da parte dei tifosi all'indirizzo di società e squadra, il Milan può finalmente sorridere dopo l'accordo per i rinnovi di due top player.

La delusione del pareggio contro il Genoa in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni, lascia spazio alla notizia che tutto il popolo rossonero attendeva oramai a giorni: i rinnovi di Tijjani Reijnders e Mike Maignan.

Il Milan blinda i suoi gioielli: ecco le cifre

Secondo calciomercato.com l'olandese rinnoverà fino al 2029 e vedrà raddoppiarsi l'ingaggio dagli 1,7 milioni di euro netti attuali a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Stessa durata per il portiere francese, il quale invece guadagnerà ben 5 milioni netti. Cifre importanti, che certificano la volontà da parte della società di trattenere i suoi gioielli. Si attende solo l'ufficialità, che con ogni probabilità arriverà entro fine settimana.

Tijjani Reijnders (ph. Image Sport)

Obiettivo Pulisic e Theo Hernandez

Pulisic Milan

Dopo Gabbia, Maignan e Reijnders gli sforzi della società si concentreranno su altri due fronti: Christian Pulisic, per il quale c'è già un'intesa di massima per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un altro anno, e Theo Hernandez. Le parole pronunciate oggi proprio dall'agente del terzino francese lasciano ben sperare in vista di un possibile accordo. A Moncada, Furlani e Ibrahimovic l'ardua sentenza.

