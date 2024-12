Lazio-Inter, Inzaghi: "Gara preparata bene e vinta grazie a ragazzi straordinari"

E' un Simone Inzaghi euforico, e non potrebbe essere altrimenti dopo la straordinaria prova di forza dei suoi contro una Lazio reduce da un periodo brillante e una serie di risultati positivi. Un messaggio alle altre pretendenti al titolo. Queste le sue parole:

"Dopo i primi 20 minuti non ci siamo disuniti, abbiamo tenuto le distanze e il baricentro basso contro una Lazio ben messa in campo. Poi dopo il 2-0 tutto è diventato semplice, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi che mi danno sempre tutto. Volevamo fare una bella gara, l'abbiamo preparata bene e i miei l'hanno dimostrato. Abbiamo ancora una gara da recuperare, poi c'è la Supercoppa per cui sarà tutto complicato. La classifica sorride dopo due mesi straordinari.