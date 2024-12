Milan, continua la contestazione della Curva Sud: "Calciatori senza dignità".

La Curva Sud non ci sta e continua nella contestazione all'indirizzo di società e calciatori. Lo scialbo 0-0 contro il Genoa in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni di storia del club, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso che di fatto sancisce la definitiva rottura tra il cuore del tifo rossonero e società.

Contestazione della Curva Sud

L'inizio di stagione tutt'altro che esaltante, condito dall'altalena di risultati di cui è vittima questo Milan, ha di fatto relegato il Diavolo lontano 14 punti dalla vetta dopo sole 16 giornate. Troppi per il popolo rossonero, il quale ha deciso di proseguire per la sua strada continuando a manifestare il proprio disappunto, anche se in maniera pacifica. Un manipolo di tifosi appartenenti ai gruppi organizzati si è infatti riunito in zona Tortona, nei pressi del locale all'interno del quale si terrà una serata organizzata in forma privata dal Milan, per riservare una calda accoglienza agli invitati.

Nel mirino Cardinale ma non solo

Tutti colpevoli, nessuno escluso. I tifosi pretendono di più, come si evince dagli striscioni esposti dalla Curva Sud:

“Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all'altezza della nostra storia”. Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà".

