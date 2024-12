Il rendimento della nuova Juventus di Thiago Motta è stato sicuramente altalenante fino a questo momento. Ecco perché in aiuto dei bianconeri potrebbe venire anche il mercato di gennaio.

A questo proposito, rivela il Corriere dello Sport, nell'ultima riunione tenutasi a Torino lunedì, nella quale erano presenti Giuntoli, Stafano Stefanelli, capo dell'area scouting e Francesco Romano, figura da anni vicina allo stesso Giuntoli, è uscito il nome dell'ex Milan.

Yildiz può partire: le ultime

Stiamo parlando del centrocampista ora al Newcastle Sandro Tonali. Per arrivare al calciatore si legge servono circa 55 milioni. Per questo oltre alla cessione di Fagioli, la Juventus potrebbe avallare anche quella di Kenan Yildiz, incassando 35-40 milioni da poter reinvestire. Lo stesso quotidiano rivela che la stessa sia una triangolazione piuttosto complicata, ma non si può escludere nulla.

Thiago Motta avrebbe chiesto una mezzala dinamica e un difensore centrale: i nomi in questione dovrebbero essere perciò quelli di Tonali e Milan Skriniar. Ma perché Kenan Yildiz è il nome che potrebbe fargli posto?

Perché Yildiz?

Risponde a questa domanda lo stesso quotidiano fornendo delle motivazioni a questa possibile scelta. In primis quella dell'appeal internazionale, che farebbe fruttare una grossa plusvalenza per la Juventus. La seconda ragione riguarda il campo: l'affermazione di Conceição, il ritorno di Nico Gonzalez e la scoperta di Weah avrebbe indotto la Juventus a pensare all'uscita di Yildiz, anche perché nella zona centrale della trequarti può agire Teun Koopmeiners. Oltre a ciò Motta potrebbe virare ad un 4-3-3 utilizzando l'ex Atalanta come interno in un centrocampo a tre.

