Il nuovo Genoa di Patrick Vieira ha ingranato: nell'ultimo match è arrivato anche l'ottimo pari di San Siro contro il Milan a testimoniare l'eccellente stato di forma dei rossoblù, risaliti a quota 16 punti.

Tra i protagonisti per il Grifone c'è sicuramente Morten Frendrup, centrocampista completo che ha attirato su di sè l'interesse dei club più disparati: in Italia e non solo. Tempo fa sembrava che la pista Brentford fosse quella a lui congeniale, ma la realtà è che è ancora tutto aperto, lo segnala Calciomercato.com. Il medesimo sito prova a fare chiarezza sulla situazione.

Tutti vogliono Frendrup: il Genoa fissa il prezzo

Infatti si legge che dal mese di aprile il Milan sta facendo seguire Frendrup, in crescita costante e finito nella lista dei rossoneri per i potenziali acquisti di gennaio. Dal canto suo il Genoa avrebbe fissato il prezzo, sottolineando come per meno di 18 milioni di euro il calciatore non si muoverà da Genova. Non soltanto i rossoneri però, infatti si sarebbero interessate altre due squadre del nostro campionato.

Ci pensano altre due squadre di Serie A

Anche Fiorentina e Atalanta infatti sarebbero interessate al calciatore. Gasperini sarebbe un grande ammiratore del centrocampista del Genoa classe 2001, e per caratteristiche sarebbe un innesto perfetto per la mediana dell'Atalanta. Anche la Fiorentina potrebbe guadagnare da un suo arrivo, inserendo il centrocampista perfetto per reggere l'impalcatura tattica dell'attacco pesante. Il sito segnala però come sia l'Atalanta la minaccia per il Milan, che necessita di rinforzi in linea mediana potendo contare sul solo Fofana.

