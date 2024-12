La Juventus tornava in campo per giocare gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025. A Torino arrivava il Cagliari di Nicola per cercare di ostacolare i bianconeri che nell'ultima partita di campionato avevano pareggiato con il Venezia per 2 a 2.

Thiago Motta cercava di cambiare marcia dopo gli ultimi risultati non proprio esaltanti. Ancora diversi assenze per la Juventus a causa dei problemi fisici infatti oltre a Bremer e Cabal mancavano anche Milik, Cambiaso, e Douglas Luiz.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

La Juventus segna quattro reti al Cagliari

La partita inizia con il Cagliari subito pericoloso dopo solamente 50 secondi e ci pensa Di Gregorio a salvare la situazione. I padroni di casa riescono a passare in vantaggio nei minuti finali del primo tempo grazie a Dusan Vlahovic che riesce grazie a un tiro in diagonale a battere Scuffet anche con l'aiuto del palo.

Nel secondo tempo ci pensa Koopmeiners su calcio di punizione a segnare la rete del raddoppio. Nonostante gli ospiti cercano di tornare in partita Conceicao mette al sicuro il risultato con la rete dl 3 a 0. Chiude definitivamente i giochi il nuovo entrato Nico Gonzalez con un pallonetto preciso che finisce alle spalle di Scuffet. Ai quarti di finale della Coppa Italia ad attendere la Vecchia Signora c'è l'Empoli.

Francisco Conceicao (ph. Image Sport)

I migliori in campo Vlahovic e Locatelli

Tra i migliori in campo in casa Juventus senza ombra di dubbio Vlahovic, l'attaccante serbo oltre ad avere segnato ha sbagliato anche diverse occasioni importanti. Ottime prestazioni anche da parte di Kalulu e Locatelli con il secondo che si è trovato bene nel suo nuovo ruolo difensivo senza andare mai in difficoltà.

Buone notizie per i bianconeri in vista delle prossime partite di campionato, adesso ci sarà la difficile trasferta di Monza. Il club di Palladino è in crisi di risultati e cerca di dare una svolta alla stagione.

