Juventus, assalto a Nuno Tavares: l'offerta tenta la Lazio

La Juventus torna protagonista sul mercato e mette nel mirino un nome a sorpresa: Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Radio Radio, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a sferrare un assalto concreto per il terzino sinistro classe 2000 attualmente in forza alla Lazio. L’ex Arsenal, reduce da una stagione in crescendo con la maglia biancoceleste, avrebbe attirato l’attenzione della Vecchia Signora grazie alle sue qualità fisiche e offensive.

L'offerta della Juventus per Nuno Tavares

Tavares, acquistato definitivamente dalla Lazio per appena 5 milioni di euro, ha messo insieme 23 presenze nell’ultima Serie A, arricchite da ben 8 assist. Un rendimento che ha convinto i biancocelesti a puntare su di lui nel lungo periodo, ma che ora rischia di spalancare le porte a una plusvalenza immediata e sostanziosa. Infatti, secondo le indiscrezioni, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul tavolo ben 27 milioni di euro, cifra a cui potrebbero aggiungersi ulteriori bonus.

Il principale artefice della trattativa sarebbe Damien Comolli, dirigente bianconero molto attivo in questa fase di mercato e deciso a garantire a Igor Tudor un profilo giovane ma già rodato, in grado di ricoprire con efficacia tutta la corsia sinistra. L’interesse della Juventus per Tavares si inserisce in una strategia volta al ringiovanimento e alla ristrutturazione della rosa, con l’obiettivo di tornare competitivi sia in Italia che in Europa.

Perché la Lazio è tentata

Lotito Lazio

Per la Lazio, la tentazione di una maxi-plusvalenza potrebbe rivelarsi irresistibile, nonostante il valore tecnico del giocatore. Claudio Lotito, da sempre abile nelle trattative, dovrà valutare attentamente l’offerta, tenendo conto sia della crescita del calciatore che dell’impatto economico di una sua eventuale cessione. Inoltre l'ex Arsenal, pur facendo molto bene nella prima parte della stagione, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che, inevitabilmente, accendono un forte punto di domanda sulla continuità e la sua integrità fisica.

Vedremo se alla fine Lazio e Juventus riusciranno a trovare un accordo o se alla fine Nuno Tavares avrà un'altra chance in biancoceleste per confermare i buoni numeri in termini di assist.