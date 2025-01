Juventus-Danilo, è addio: trovato l'accordo tra le parti. Il brasiliano si accaserà al Napoli

Termina, forse nel peggiore dei modi, la storia d'amore tra la Juventus e Danilo. Il difensore brasiliano non rientra nei piani del tecnico Thiago Motta, e a sorpresa lascerà anticipatamente la Vecchia Signora sebbene il contratto in scadenza a giugno prevedesse il rinnovo automatico in caso in cui avesse raggiunto il 50% di presenze in stagione. Una notizia che fa storcere il naso e non poco ai tifosi bianconeri.

Rapporto burrascoso con Motta

Arrivato nella stagione 2019, il brasiliano conquista in maglia bianconera e in sole quattro stagioni uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, diventando un pilastro della difesa sotto la gestione Allegri. A giugno il cambio di guida tecnica, che di fatto rappresenta l'inizio della fine: il rapporto con Thiago Motta non è dei migliori tant'è che il classe 91 finisce ai margini del progetto fino alla definitiva separazione delle scorse settimane.

Danilo Juventus

Napoli e Conte attendono il brasiliano

A breve l'ufficialità della risoluzione del contratto. Il brasiliano si accaserà - gratis- al Napoli, alla disperata ricerca di un valido sostituito dell'infortunato Buongiorno. Per la gioia di Conte, il cui obiettivo scudetto passa anche da giocatori di esperienza come Danilo.

