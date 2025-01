Monza-Fiorentina, Palladino: "Manca la cura dei dettagli. Non bisogna fare allarmismi"

E' un Raffaele Palladino deluso, e non potrebbe essere altrimenti dopo la cocente quanto sorprendente sconfitta contro il fanalino Monza. Una sconfitta, la terza nelle ultime quattro partite, che di fatto apre una mini crisi per i suoi:

"Complimenti a Monza. Ha messo cuore, spirito e soprattutto coraggio. Per quanto riguarda la mia squadra, ci sono da analizzare alcuni aspetti. La cura dei dettagli manca, così come l'equilibrio che fino ad un mese fa avevamo. Non bisogna fare allarmismi, è un momento così. Momenti così capitano nel corso di una stagione così lunga e sono certo che ci riprenderemo.

Aspetto mentale da migliorare

In questo momento paghiamo oltremodo alcuni errori. L'atteggiamento da squadra è venuto un pò meno, è compito mio trovare automatismi e soluzioni. Sono convinto che con umiltà ci rialzeremo, se sono alla Fiorentina tutti devono dare qualcosa in più, me compreso. I ragazzi ci tengono pertanto testa bassa e pedalare.

Palladino Monza

Mercato chiuso

In questo momento devo solo pensare alla squadra. E' arrivato Folorunsho pochi giorni fa, oggi è entrato con lo spirito giusto ed ha fatto bene. Per il mercato ci penserà chi di dovere. Se dovessero capitare delle opportunità, non ci faremo trovare impreparati".

