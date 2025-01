L'ennsima debacle, coincidente con la sesta sconfitta in questo campionato per il Catania contro la Juventus U23 ha portato la società rossazzurra a decidere di mandare la squadra in ritiro. La notizia era già nell'aria da diverse ore, ma solo adesso è diventata ufficiale.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

La notizia ufficiale sul sito della società rossazzurra

La notizia è stata riportata sul sito della società rossazzurra: “In vista del match con il Picerno, in programma domenica 19 gennaio con inizio alle ore 17.30 allo stadio ‘Donato Curcio’, il Catania svolgerà il primo allenamento al ‘Cibalino’, domani pomeriggio. Mercoledì, dopo la seduta mattutina, staff tecnico e calciatori partiranno per la Calabria e raggiungeranno nel pomeriggio la località prescelta dalla dirigenza per il ritiro pre-gara. Da giovedì, la preparazione al prossimo impegno proseguirà pertanto fuori sede”.

Una notizia che i tifosi aspettavano da diverso tempo, in particolar modo dopo i tafferugli avvenuti alla fine della partita, con lancio di bombe carta e cori contro la società. Adesso sarà da vedere cosa salterà fuori dal mercato, come ribadito nella conferenza stampa post partita l'allenatore Domenico Toscano, data la presenza di alcuni giocatori che non avrebbero la stessa fame di risultati di altri giocatori presenti in squadra e soprattutto la condizioni mentale mostrata sotto porta anche nella partita di ieri.

Farà bene il ritiro alla squadra?

Ma sarà da capire se questo ritiro avrà delle conseguenze psicologiche per i calciatori, che in particolare nelle sfide tra le mura amiche hanno sentito la pressione dei tifosi esprimendosi meglio in trasferta, soprattutto sotto porta, arrivando a essere uno dei migliori attacchi nelle partite esterne. Intanto le notizie di mercato parlano soltanto dell'interesse per il portiere Andrea Dini del Catanzaro, mentre per Cosimo Patierno dell'Avellino l'agente ha detto come i contatti ci siano stati dopo il match giocato al Partenio, ma anche come per gli irpini sia incedibile.

