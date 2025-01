Juventus, intesa per Alberto Costa: ecco le cifre dell'operazione

Arriva dal Portogallo il primo rinforzo di questa sessione di mercato per Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus infatti avrebbe bruciato la concorrenza di altri club europei, assicurandosi le prestazioni del gioiellino del Vitoria Guimaraes.

Cifre e dettagli dell'operazione

Come più volte ribadito dal ds Giuntoli, il club bianconero è alla ricerca di “occasioni di mercato" e il promette difensore classe 2003 Alberto Costa è una di queste: operazione da circa 13 milioni di euro per l'esterno destro di difesa con spiccate doti offensive. Mancano solo alcuni dettagli da definire con l'entourage del giocatore prima della tanto attesa ufficialità: visite mediche fissate per mercoledì.

Kolo Muani

Non solo Costa: nel mirino Kolo Muani

Non è solo la difesa la difesa a preoccupare, il solo Vlahovic non basta in attacco. Lo sa bene il ds bianconero, il quale è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. Il nome caldo sul taccuino è quello di Kolo Muani, ormai fuori dai piani di Luis Enrique e del Psg e col quale c'è già un'intesa di massima. A Cristiano Giuntoli l'arduo compito di convincere il club parigino.

