Scontro Biasin-De Maggio: "Inter danneggiata dagli arbitri". "Vi sempre hanno avvantaggiato..."

L'Inter pareggia con la Lazio, ma scoppia il caos per le decisioni arbitrali. Nell'ultima puntata di Pressing, i due giornalisti Biasin e De Maggio hanno discusso sulla questione degli arbitri.

Ecco la disamina di Fabrizio Biasin:

Stasera Chiffi ha arbitrato male, direzione insufficiente, ma non me la prendo con lui. Rocchi poteva sceglierne uno migliore anche al VAR, come Guida per quello che ha detto di recente, poteva scegliere qualcun altro. L'Inter ha perso per sue colpe, ha perso tanti punti qua e là, ma quest'anno ci sono stati tanti errori arbitrali ai danni dell'Inter. Il club si è lamentato e no, per un anno abbiamo parlato di Marotta League, ma se facciamo i conti quest'anno siamo stati molto svantaggiati dalle decisioni arbitrali.