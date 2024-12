Uno dei profili più richiesti sul mercato, almeno negli ultimi anni, è quello del difensore centrale solido e con esperienza internazionale. Infatti è sempre più difficile trovare un difensore di primo livello di questi tempi. L'identikit fatta in precedenza corrisponde perfettamente a Jonathan Tah, difensore centrale tedesco classe 1996 e in forza al Bayer Leverkusen.

Il roccioso centrale di 195 centimetri ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2025 e rappresenta quindi un'opportunità per tutte le società.

Inter e Juventus su Tah, ma un top club tenta il sorpasso

A questo proposito, segnala Calciomercato.com, che Inter e Juventus hanno avuto diversi contatti con l'agente di Tah per prendere informazioni sul giocatore. Tuttavia il medesimo sito segnala come ci sia la possibilità concreta che il ventottenne non approdi nel campionato italiano il prossimo anno.

Infatti si legge che adesso in pole per acquistare il prodigioso difensore del Bayer Leverkusen ci sia il Barcellona. Il direttore sportivo Deco sarebbe decisamente avanti nelle discussioni con l'entourage del totem difensivo del club tedesco. Le possibilità di rinnovare il contratto con le Aspirine del difensore sono bassissime. Tuttavia seppur svantaggiate nella corsa al giocatore, Inter e Juventus non sarebbero ancora fuori dalla corsa.

Jonathan Tah (ph. Depositphotos)

Inter e Juventus più indietro: il motivo

Le due squadre italiane al momento appaiono più indietro nella corsa al giocatore e le motivazioni risultano essere prettamente economiche. Sembrerebbe infatti che le richieste degli agenti sarebbero decisamente troppo elevate per le casse delle due società. Deco e il Barcellona potrebbero quindi avere la strada spianata e accapparsi il forte difensore tedesco.

