Tra i giocatori più brillanti del nostro campionato bisogna necessariamente annoverare Rafael Leao e Ademola Lookman. Dribbling, giocate e gol che evidenziano i tratti del grandissimo giocatore. Tratti che , è bene sottolineare, appartengono ad entrambi i calciatori.

Sono sicuramente loro i leader tecnici di Milan e Atalanta. Oltretutto con il pregevole gol rifilato alla Stella Rossa in Champions League, l'asso portoghese ha eguagliato Lookman in una speciale statistica. Andiamo a riportare il record.

Leao e Lookman da record: nessuno ha fatto meglio di loro

Lancio lungo di Fofana, aggancio delizioso di destro di Leao e colpo al volo di sinistro all'incrocio dei pali: una giocata che riscalda San Siro, ghiacciato per il meteo ma anche per la prestazione dei propri beniamini. Sono diciassette i gol nel 2024 per l'asso portoghese fra tutte le competizioni e tutti su azione, record di reti nell'anno solare da quando è al Milan.

Diciassette sono anche le reti di Lookman, che trafigge Courtois mostrando tutte le qualità della casa: finta, rientra al centro e fulmina il portiere belga sul proprio palo. Anche per lui sono arrivate tutte su azione.

Ademola Lookman (ph. Image Sport)

Nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio nello stesso periodo di questi due prodigiosi attaccanti (17 reti senza rigori).

I loro numeri in stagione

Anche in questa stagione i due stanno incantando e trascinando Milan e Atalanta con le loro prestazioni. L'ex Lipsia ha messo a referto 11 gol e 5 assist in 18 presenze fra tutte le competizioni. L'esterno portoghese, dopo un inizio difficile per via delle numerose panchine, è tornato a fare quello che sa fare meglio: incidere. Per il classe 1999 sono 6 le reti e 6 gli assist in 20 presenze. Numeri da capogiro.

