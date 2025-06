La Lazio sta facendo i conti col calciomercato, tutto normale se non fosse che questo è ancora una volta bloccato a causa dell'indice di liquidità, dell'indebitamento e del costo del lavoro allargato. Già nel 2022 era presente questo problema, su cui proprio Sarri si era espresso in questo modo

Il tecnico toscano ha da poco riabbracciato la piazza biancoceleste, ma a quanto pare tutto è invariato.

A rendere il tutto ancora più complicato c'è ovviamente la necessità di vendere e incassare, anche se, al momento, neanche questo potrebbe sbloccare il mercato in entrata degli aquilotti. Negli ultimi giorni l'Inter si è fatta avanti con un'offerta di 35-40 milioni per Rovella, la cui clausola è però di 50 milioni, e Lotito non sembrerebbe intenzionato a privarsi di uno dei perni intorno a cui il suo allenatore può costruire il suo modulo e riprendere la sua idea di calcio

E' evidente che anche quest'anno Sarri dovrà gestire al meglio i calciatori che ha a disposizione, e affrontare la stagione con una rosa priva di rinforzi, come invece era suo desiderio. Nonostante ciò il mister ha comunque dato la sua disponibilità ad allenare la squadra, scongiurando nuove dimissioni.

Queste le affermazioni di Claudio Anellucci durante un'intervista a TMW Radio

Situazione intricata. Potrebbe esserci un colpo di scena. Il problema è che se fosse vero tutto quello che leggiamo e Sarri è stato tenuto all’oscuro, sarebbe il minimo che se ne andasse subito. Però poi ci sono altre dinamiche in cui non mi permetto di entrare. Il presidente Lotito ora è di fronte a una situazione in cui dovrà districarsi bene. Cosa deve fare Lotito? Deve aprire il portafogli e fare l’aumento di capitale, cosa che non farà mai ma spero faccia. Ricominciare l’agonia, con la protesta dei tifosi, non va. Dopo 20 anni in cui non è cambiato niente, si ricomincia di nuovo da capo. E’ diventato uno stillicidio. A un certo punto servirebbe dire basta, fare un passo indietro, ma non lo dirà mai