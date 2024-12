In quella che è stata la breve conferenza stampa antecedente alla sfida in Friuli Venezia Giulia contro l'Udinese, Antonio Conte ha parlato di quelle che saranno le insidie per il suo Napoli dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio tra Coppa Italia e Serie A .



Il tecnico leccese non si è voluto esprimere troppo su ciò che attenderà i partenopei da qui a domani sera alle 18:00. Il Napoli ha bisogno di voltare pagina al più presto e questo Antonio Conte lo sa benissimo.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)