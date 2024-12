La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con una convincente vittoria dell'Inter a San Siro contro il Parma per 3-1, in cui hanno brillato tutti gli elementi della compagine nerazzurra.

Le marcature per la squadra di Simone Inzaghi sono state opera di Dimarco, Thuram e Barella, con l'unica nota negativa che è arrivata con una autorete di Darmian. Ma a rubare la scena non è stato nessuno dei tre marcatori, bensì un altro elemento del team milanese.

Certamente l'MVP del match è stato l'armeno Henrik Mkhitaryan, che ha messo a referto due assist uno più bello dell'altro: da menzionare certamente il suo secondo assist che ha permesso a Barella di trovarsi a tu per tu con Suzuki ed insaccare, quest'ultimo servito con un lancio al volo di 40 metri dall'armeno di un coefficiente di difficoltà elevatissimo.

Inoltre, la partita dell'ex Roma è da sottolineare anche e soprattutto per l'apporto fisico e di sostanza che ha dato al centrocampo dell'Inter, che oramai è diventato un punto fermo nella squadra del tecnico di Piacenza, nonostante i suoi 35 anni.

Eletto miglior giocatore del match (come già citato poc'anzi), Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione della squadra contro i crociati. Le sue parole:

Mi è mancato solo il gol, ma è importante aver vinto: per noi è bello continuare il nostro percorso. Il doppio assist? Storicamente non guardo le statistiche e non ci penso. Per me è importante che stiamo vincendo e stiamo facendo un bellissimo cammino