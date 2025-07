In casa Inter ci sono molte situazioni spigolose da risolvere. Da giorni sembra che il gruppo si stia sciogliendo, o forse sono solo voci. Sta di fatto che alcune cessioni si concretizzeranno, sia per fondare un nuovo ciclo, sia per alcuni casi più particolari come quello di Calhanoglu.

Il mercato nerazzurro prosegue a gonfie vele, è stato acquistato un centrocampista, Sucic, un esterno, e l'attaccante e Bonny. Ecco qual è il prossimo obiettivo del club.

Inter, offerta da 50 milioni all'Atalanta: ecco per chi

La situazione più problematica da risolvere nella rosa dell'Inter riguarda il trasferimento di Calhanoglu. Il turco vuole il Galatasaray , ma non è per niente una trattativa semplice. Se da un lato il calciatore è sicuro di voler andare in Turchia, non è certo che il Galatasaray acquisti Calhanoglu.

L'Inter è comunque convinta che in un modo o nell'altro con Calha sarà addio, per questo motivo ha già recapitato una mega offerta all'Atalanta per un centrocampista top.

Marotta

Inter, offerta di 50 milioni per Ederson, ma l'Atalanta vuole…

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un'offerta molto alta dell'Inter all'Atalanta per il cartellino di Ederson. I nerazzurri sembra abbiano pronti 50 milioni sul piatto per acquistare il centrocampista brasiliano. L'Atalanta però è dura da convincere, anche 50 milioni non sembrano sufficienti.

Il club bergamasco non si priverà facilmente di Ederson e vuole infatti incassare ancora di più: almeno 60 milioni. Il calciatore potrebbe essere tentato dal trasferimento, pare sia nota la sua volontà di fare una nuova esperienza.