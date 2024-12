La sessione invernale di mercato è alle porte e l'Inter si prepara ad attuare una nuova strategia: se finora i nerazzurri si sono concentrati sugli acquisti di giocatori già rodati, ora alla Pinetina si sta cercando di cambiare rotta.

Hakan Calhanoglu (ph. Image Sport)

La nuova strategia

Gli acquisti più recenti dell'Inter hanno seguito un unico filo conduttore: giocatori dall'ottimo valore da acquistare a parametro zero, come Zielinski, Mkhitaryan, Thuram, Taremi, Acerbi e Calhanoglu.

L'obiettivo in casa Inter è ora quello di invertire la rotta, cercando nuovi talenti che ancora devono esprimere il proprio pieno potenziale ma che già hanno dimostrato di valere la maglia nerazzurra.

Alex Meret (ph. Image Sport)

I nomi per il mercato

Tra i giocatori che interessano maggiormente a Marotta vi sono sicuramente Alex Meret, che potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Il portiere friulano è visto come il perfetto erede di Sommer ed un suo acquisto a zero rappresenterebbe un ennesimo colpo ad effetto per l'Inter.

In casa nerazzurra si guarda con interesse anche al nome di Santiago Castro, che è visto come un giocatore con caratteristiche simili a Lautaro Martinez. L'argentino, dopo l'esplosione di questa stagione con il Bologna, ha però visto aumentare esponenzialmente il proprio cartellino, motivo per cui i felsinei potrebbero pretendere il pagamento di una grossa somma per la sua partenza.

LEGGI ANCHE: Inter, Marotta vuole un top player dall'Arabia: colpo di spessore per Inzaghi?