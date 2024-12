Juventus Bologna è una sfida fondamentale per i bianconeri, che sono chiamati a riscattare la brutta prova di Lecce. La gara dello Stadium rappresenta però anche la sfida tra Thiago Motta ed il suo passato recente.

Dopo una stagione memorabile, terminata con la qualificazione in Champions League, l'allenatore italo brasiliano ritrova il suo Bologna, che farà di tutto per vendicare l'abbandono della scorsa estate.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

I malumori della piazza

I tifosi rossoblù non hanno per nulla gradito la decisione di Thiago Motta di lasciare il Bologna, specie dopo un traguardo storico come quello della passata stagione. Al neo allenatore bianconero la piazza recrimina un'addio forse premeditato da tempo.

Le voci secondo cui Motta avesse già un accordo di massimo con Cristiano Giuntoli in primavera non hanno reso facile ai tifosi accettare l'abbandono del proprio condottiero.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Le parole di Thiago Motta

Il tecnico, in conferenza stampa ci ha tenuto a precisare come a Bologna abbia vissuto due anni bellissimi, sia dal punto di vista umano che sportivo. Imbeccato da un giornalista su eventuali cori offensivi da parte dei tifosi rossoblù, Thiago Motta ha però preferito glissare, non alimentando la polemica e non esponendosi a commenti sul possibile atteggiamento della curva bolognese nei suoi confronti.

